Как без лишних усилий очистить духовой шкаф: три действенных способа

Вы не знаете как легко очищать духовку? UAportal рассказал о нескольких действенных способах, которые обеспечат ее чистоту.

Используйте пищевую соду и уксус

Сделайте пасту из пищевой соды и воды, затем нанесите ее на внутреннюю поверхность духового шкафа. Оставьте средство на ночь, чтобы разрыхлить жир и грязь. На следующий день внутреннюю поверхность можно сбрызнуть уксусом и протереть влажной тряпкой или губкой.

Чистите паром с лимоном

Наполните посуду водой и положите несколько ломтиков лимона. Поместив его в духовку и нагревая до температуры около 120°C в течение 30 минут, вы получите пар, который размягчит жир и разлитую пищу, что облегчит их вытирание.

Регулярно убирайте

Внутрь духовки следует протирать после каждого использования, чтобы предотвратить накопление остатков пищи. Если положить на нижнюю решетку лист алюминиевой фольги, чтобы собрать капли и разлитые продукты, уборка станет легкой и простой.

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