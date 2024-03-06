Как без труда очистить плиту: 5 советов от опытных хозяек

На плите постоянно появляются брызги горячего растительного масла, жира, а также пятна от пролитых напитков и супов. Часто проблема заключается в удалении этих стойких пятен после того, как они высохнут. UAportal рассказал о способах, которые помогут легко очистить плиту.

Фольга

Один из простых подходов – накрыть поверхность плиты листом фольги. Этот защитный слой можно выбросить после приготовления пищи, устраняя необходимость в тщательной очистке.

Вазелин

Дешевым решением является нанесение вазелина непосредственно на поверхность варочной панели. Этот метод предотвращает прилипание пищи к поверхности.

Пищевая сода

Хотя этот способ требует больше времени, он очень эффективно защищает варочную поверхность от грязи. Посыпьте варочную поверхность слоем порошка пищевой соды. Даже если вы случайно прольете жир или другие остатки пищи, она эффективно поглотит их.

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Домашнее чистящее средство

Приготовьте домашнее чистящее средство, смешав стакан чистой воды с 2-3 столовыми ложками пищевой соды, стирального порошка и клея ПВА. Тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной смеси. Нанесите тонкий пласт этого раствора на варочную поверхность перед приготовлением пищи.

Используйте жидкое мыло

Для быстрой и простой защиты натрите варочную поверхность жидким мылом перед приготовлением пищи. Этот профилактический способ помогает предотвратить стойкую прилипание пятен, делая дальнейший процесс очистки менее напряженным.

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