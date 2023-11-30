Как без труда отмыть следы скотча или наклеек: эффективные лайфхаки

В этой статье мы рассмотрим простые, но эффективные лайфхаки, предполагающие удаление стойких следов от скотча или наклеек. UAportal подготовил эти простые в выполнении рекомендации, которые помогут вам очистить поверхности без особого труда.

Легкое удаление с помощью тепла

Один из эффективных способов легкой очистки следов от скотча или наклейки – это использование тепла. Используя фен, можно осторожно разогреть клей.

Когда клей станет мягким, его можно будет легко отклеить, не оставляя никаких следов. Важно быть осторожным и не перегревать поверхность, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Растворитель на масляной основе

Еще один лайфхак для удаления следов от скотча или наклейки – использование растворителя на масляной основе. Нанесите небольшое количество растворителя, такого как растительное масло или медицинский спирт, на ткань или ватку и осторожно потрите загрязненный участок круговыми движениями. Это приведет к постепенному растворению клея. После этого остатки можно вытереть чистой тряпкой.

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Пищевая сода

Пищевая сода также может быть эффективным решением для очищения следов от скотча или наклеек. Смешав пищевую соду с небольшим количеством воды, вы можете нанести ее на загрязненный участок.

Оставьте пасту на несколько минут, а затем с помощью влажной тряпки или губки осторожно потрите поверхность. Пищевая сода поможет растворить клей, что облегчит его удаление. Наконец промойте поверхность водой и протрите ее досуха.

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