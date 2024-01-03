Как бороться с плесенью: 3 эффективных лайфхака для устранения грибка

Присутствие плесени в наших домах нарушает комфорт и уют. Грибок часто является виновником аллергии, респираторных заболеваний и ухудшения общего состояния здоровья. Однако не волнуйтесь, ведь UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут попрощаться с плесенью.

Устраните причину

Начните с решения основной проблемы, которой обычно высока влажность в помещении. Прежде чем приступать к любым мерам по устранению проблемы, убедитесь, что источник чрезмерной влаги устранен.

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Это может включать в себя герметизацию трещин, изоляцию уязвимых участков и проверку надлежащей вентиляции. Устранив причину, вы предотвращаете появление плесени в будущем.

Подготовка к обработке

Прежде чем обрабатывать пораженный участок, сделайте необходимые подготовительные шаги. Начните с осторожного удаления верхнего слоя пораженной поверхности с помощью наждачной бумаги или грубой щетки. Это поможет устранить плесень и обеспечит гладкое основание для дальнейшей обработки.

Затем нанесите на очищенную поверхность специализированные противогрибковые растворы с дезинфицирующими свойствами. Этот шаг уничтожает остатки плесени, предотвращая ее появление. Имейте в виду, что косметический ремонт следует отложить на месяц, так как может потребоваться дополнительный этап отделки.

Регулярная дезинфекция

Важно понимать, что споры грибков постоянно проникают в наши дома. Следовательно, регулярная уборка с использованием эффективных дезинфицирующих средств приобретает первостепенное значение. Сделайте дезинфекцию частью своей уборки, чтобы снизить риск повторного возникновения плесени.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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