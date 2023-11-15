Как булавка может защитить от сглаза и привлечь удачу

Булавка выполняет двойную функцию: она является удобным инструментом для шитья и починки одежды, а также давним оберегом от губительного воздействия сглаза и негативных энергий. UAportal расскажет, как использовать булавку, чтобы привлечь удачу.

Булавка символизирует единство и целостность, предлагая защиту от раздора и конфликтов в семье. Тем не менее, существуют определенные правила, которые следует придерживаться, чтобы достичь максимальной действенности символа

Купите булавку

Важно приобрести или получить булавку в подарок, а не одалживать у кого-нибудь. Это сохранит положительное влияние.

Освящение

Заколку следует либо освятить в церкви, либо прочесть над ней молитву.

Прикрепите к одежде

Чтобы обеспечить эффективность, незаметно прикрепите булавку к вещам, в идеале – к нижнему белью или внутренней стороне одежды, чтобы она была незаметна для окружающих.

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Заменяйте булавку

Булавку следует заменять ежемесячно или чаще, если она теряет блеск или покрывается ржавчиной. Это свидетельствует о том, что она впитала значительное количество негатива и требует очищения.

Кроме того, булавку можно прикреплять к одежде с разными намерениями:

Защита от сглаза и негатива: прикрепите булавку на левой стороне тела, ближе к сердцу.

Удаление и процветание: закрепите булавку на правой стороне тела, желательно у кармана.

Улучшение самочувствия и иммунитета: закрепите заколку на поясе или на спине.

Обретение любви и гармонии в семье: прикрепите булавку либо в центре груди, либо у обручального кольца.

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