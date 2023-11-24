Как быстро и без химии почистить раковину

UAportal подготовил подборку эффективных советов, как правильно чистить раковину в ванной, используя только натуральные средства. Попрощайтесь с использованием покупных чистящих средств.

Уксус

Уксус может эффективно и без химических средств очистить раковину в ванной комнате. Начните с того, что вылейте чашку уксуса в раковину и оставьте на несколько минут, чтобы он расщепил все отложения. Затем тщательно почистите раковину старой зубной щеткой или скребком, уделяя особое внимание загрязненным или грязным участкам.

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Пищевая сода

Пищевая сода – еще одно натуральное средство для очищения раковины в ванной комнате. Посыпьте содой всю поверхность раковины. Затем создайте пенистый раствор, смешав равные части воды и уксуса. Вылейте раствор на соду и оставьте на несколько минут, чтобы он разрыхлил и удалил грязь и пятна.

Лимон

Чтобы наполнить ванную комнату освежающим ароматом при чистке раковины, воспользуйтесь лимоном. Разрежьте лимон пополам и натрите им раковину, выжав сок на поверхность.

Содержащиеся в лимоне натуральные кислоты помогут растворить грязь и оставят вашу раковину пахнуть свежестью. Затем промойте раковину теплой водой, чтобы удалить остатки средства.

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