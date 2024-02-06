Как быстро и без труда очистить духовку от жира: 3 простых лайфхака

Поддержание чистоты и гигиены на кухне является приоритетом для любого заботливого хозяина или хозяйки. Одним из важнейших аспектов чистоты является обеспечение того, чтобы ваша духовка оставалась чистой от жира и грязи. UAportal рассказывает о трех простых, но эффективных лайфхаках удаления жира из духового шкафа.

Разрыхлитель

Неожиданный, но очень эффективный метод заключается в использовании разрыхлителя. Смешайте небольшое количество воды с разрыхлителем. Нанесите эту смесь на жирные пятна и оставьте на несколько часов. После чего смойте остатки.

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Соль

Обычная соль оказывается отличным моющим средством для борьбы с жиром. Сразу после приготовления, пока духовка еще теплая, посыпьте противень тонким слоем соли. Затем установите температуру духовки примерно на 100 градусов и дайте ей немного постоять.

Выключите духовку и дайте ей остыть. Затем приготовьте смесь воды и хозяйственного мыла.

Пищевая сода

Пищевая сода – это универсальное чистящее средство, которое подходит для удаления как свежего жира, так и стойких, устаревших отложений. Начните со смешивания равных частей пищевой соды и воды до образования пасты.

Нанесите его на поверхность духового шкафа, убедившись, что все жирные участки хорошо покрыты. Оставьте ее на несколько часов, чтобы она подействовала. Затем продолжайте процесс очищения, и вы увидите, что жирный налет гораздо легче устранить.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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