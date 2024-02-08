Как быстро и эффективно избавиться от пятен на одежде: 3 нетрадиционных лайфхака

Пятна на одежде обладают свойством появляться в самый неудобный момент, оставляя нас без необходимых пятновыводителей. В такие моменты изобретательная хозяйка должна прибегать к инновационным методам, чтобы справиться с кажущимися непреодолимыми загрязнениями. UAportal подготовил три нетрадиционных метода.

Фен

Нагрев может помочь в удалении стойких пятен, вызванных травой, грязью или пятнами от соков. Начните с легкого нагревания загрязненного участка феном, а затем нанесите соответствующее моющее средство, прежде чем бросать вещь в стиральную машину.

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Молочная кислота

Для деликатных тканей, нуждающихся в особом уходе, опытные хозяйки уже давно рекомендуют использовать молочную кислоту для борьбы с пятнами. Независимо от того, это пятна от чая или кофе на шелковой блузе, этот метод помогает справиться с ними без особых усилий.

Приготовьте смесь молочной кислоты и воды, нанесите на загрязненный участок и оставьте на час. После этого постирайте вещь в соответствии с инструкциями производителя и попрощайтесь со стойкими пятнами.

Пена для бритья

Состав пены, содержащий глицерин, щелочь и другие эффективные ингредиенты, делает ее отличным средством для борьбы с устойчивыми жирными пятнами. Просто нанесите большое количество пены на пораженный участок и оставьте на 10 минут. Затем постирайте вещь вручную теплой водой с мылом или бросьте ее в стиральную машину.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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