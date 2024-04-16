Как быстро и эффективно отчистить белую обувь: 3 практичных лайфхака

Поддерживать белую обувь в чистоте легко с некоторыми практичными лайфхаками. UAportal рассказал, как без особого труда достичь отличных результатов.

Спирт

Смешайте в небольшой миске равные части спирта и воды, затем окуните в смесь чистую тряпку или ватный шарик. Раствором осторожно протрите загрязненные участки обуви и дайте ему высохнуть на воздухе.

Раствор пищевой соды

Еще один простой способ почистить белую обувь заключается в использовании раствора пищевой соды. Пасту можно приготовить, смешав 1 столовую ложку соды из 1/2 столовой ложки воды.

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Ее следует нанести на загрязненные участки обуви с помощью зубной щетки и аккуратно почистить пятна. Дав пасте подействовать около 30 минут, ее следует вытереть влажной тряпкой.

Отбеливание лимонным соком

Смешав равные части лимонного сока и воды в пульверизаторе, раствор можно распылить на грязные участки обуви. Оставьте обувь на солнце на несколько часов, чтобы она начала действовать. После этого протрите обувь влажной тряпкой, чтобы удалить остатки раствора.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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