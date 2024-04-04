Как быстро и эффективно устранить засор в унитазе: 3 полезных лайфхака

Если вы имеете дело с устойчивым засорением в унитазе, можно использовать простые и эффективные методы для быстрого решения проблемы. UAportal рассказал, что следует знать для отличных результатов.

Горячая вода и мыло для посуды

Чтобы быстро устранить засор в унитазе, начните с того, что налейте в бачок горячую воду. Она не должна быть кипящей, но достаточной температуры, чтобы эффективно разбить засор.

Затем добавьте в унитаз несколько кусочков хозяйственного мыла. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы мыло проникло внутрь и ослабило засор.

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Пищевая сода и уксус

Начните с сыпи одного стакана пищевой соды в унитаз, а затем добавьте один стакан уксуса. Дайте смеси настояться несколько минут, в течение которых она начнет шипеть, указывая на то, что она разрушает засор. Затем смойте воду в унитазе, чтобы проверить, не исчезло ли засорение.

Туалетный шнек

Если засор особенно устойчив, а вышеупомянутые методы не сработали, быстрым и эффективным решением может стать использование туалетного шнека. Это инструмент, специально разработанный для прочистки засоров в унитазе, который можно легко приобрести в большинстве строительных магазинов.

Использовать его очень просто – вставьте конец шнека в унитаз и поверните ручку. Змеевидная конструкция помогает разбить и прочистить засор.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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