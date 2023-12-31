Как быстро и качественно отмыть посуду от горелого молока

Отмывание посуды от пригоревшего молока может оказаться сложной задачей, поскольку остатки этого продукта могут создать неприятный запах и влиять на вкус последующих блюд. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.

Метод быстрого замачивания

Чтобы легко очистить посуду с засохшим или пригоревшим молоком, можно использовать метод быстрого замачивания. Начните с наполнения раковины или емкости теплой мыльной водой и поместите кастрюлю. Оставьте ее на 10-15 минут. Теплая вода и мыло помогут разрыхлить засохшее молоко, и его будет легче отмыть.

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Ополаскивание уксусом

После использования метода быстрого замачивания можно ополоснуть посуду уксусом. Смешайте в пульверизаторе равные части воды и белого уксуса и сбрызните кастрюлю перед мытьем, как обычно. Содержащаяся в уксусе кислота помогает расщеплять остатки молока и оставляет посуду блестяще чистой.

Скраб из пищевой соды

Для стойких пятен от молока можно приготовить пасту из пищевой соды и воды. Ее следует нанести на пораженные участки и мягко почистить губкой или тряпкой. Мягкий абразивный характер соды удалит пятна, а посуда будет выглядеть как новая.

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