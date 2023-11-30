Как быстро и качественно помыть микроволновку: советы хозяек

Откройте для себя несколько простых и практичных способов эффективной очистки микроволновки, вместе с UAportal. От использования уксуса и водного раствора до очистки паром с цитрусовыми – эти советы сделают вашу микроволновку безупречно чистой.

Уксус и водный раствор

Один из эффективных и простых советов для очистки микроволновки – использование уксусно-водяного раствора. Чтобы применить этот метод, смешайте равные части уксуса и воды в миске, подходящей для использования в микроволновке. Поместите миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой температуре примерно 4 минуты.

Образовавшаяся пара поможет размягчить накопленные частицы пищи или пятна. После того, как печь остынет, приступайте к очищению внутренних поверхностей влажной тряпкой или губкой.

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Лимонный сок и паста из пищевой соды

Еще один практический и необычный совет заключается в создании пасты из лимонного сока и пищевой соды. Смешайте лимонный сок и пищевую соду в небольшой миске до образования густой пасты. Нанесите эту пасту на внутренние поверхности микроволновки, уделяя особое внимание устойчивым пятнам.

Оставьте пасту на несколько минут, чтобы ее очищающие свойства начали действовать. Влажной тряпкой или губкой осторожно удалите пасту. Естественная кислотность лимонного сока способствует расщеплению грязи и устранению нежелательных запахов.

Очистка паром с цитрусовыми

Чтобы помыть микроволновку, попробуйте использовать пару из цитрусовых. Разрежьте лимон или апельсин пополам и выжмите сок в миску. Добавьте в миску воды и половинки цитрусовых. Поставьте миску в микроволновку на высокую температуру примерно на 3 минуты.

Выделяющаяся из фруктов лимонная кислота в сочетании с паром эффективно расщепляет грязь и нагар, в результате их очищение становится простым.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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