Как быстро и качественно помыть пол: Советы для хозяек

В жизни, где скорость и качество являются важными аспектами, процесс уборки становится решающим для многих хозяек. Особенно это касается очистки полов, которое требует эффективных методов для достижения желаемого результата. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам решить этот вопрос.

Использование уксуса и водного раствора

Экологически чистым способом очистки полов является смешивание равных частей воды и уксуса в пульверизаторе. Этот раствор хорошо работает на паркете, кафеле и линолеуме и является экономически выгодным. Вы можете просто разбрызгать раствор на пол и протереть шваброй, чтобы получить чистое покрытие без разводов.

Использование пищевой соды для стойких пятен

Если вы имеете дело со стойкими пятнами на полу, можно посыпать участок пищевой содой, затем осторожно почистить мокрой губкой или щеткой. Пищевая сода действует как природный абразив, помогающий удалить пятно, не повреждая пол. Этот метод особенно полезен для удаления повреждений от домашних животных или разлитого масла.

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Очистка паром с эфирными маслами

Несколько капель любимого эфирного масла, например лаванды или лимона, можно добавить в воду в пароочистителе перед тем, как использовать его для мытья полов. Это не только эффективно очистит и продезинфицирует нужный участок, но оставит после себя приятный, естественный аромат во всей комнате.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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