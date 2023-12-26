Как быстро и качественно вывести пятна из одежды: Бабушкины советы

Пятна на одежде, вроде бы не существенная проблема, которую можно легко решить, однако иногда это может вызвать сложности. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут вернуть одежде ее первозданный вид.

Лимонный сок

Смесь лимонного сока и воды следует нанести на пятно, затем оставить на несколько минут и промокнуть чистой тканью. Кислотные свойства лимонного сока помогают вывести пятно, а вода – разбавить его.

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Паста из пищевой соды

Пасту из пищевой соды и воды нужно нанести прямо на пятно. Оставьте на несколько минут, затем осторожно потрите и смойте прохладной водой. Сода действует как мягкий абразив, помогая удалить пятно.

Уксусный спрей

С помощью пульверизатора, наполненного белым уксусом, сбрызните загрязненный участок. Оставьте средство на несколько минут, затем смойте холодной водой. Кислотная природа уксуса способствует расщеплению и удалению пятна, благодаря чему одежда быстро приобретает свежий и чистый вид.

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