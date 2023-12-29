Как быстро и легко отмыть линолеум: 7 простых и эффективных способов

Линолеумные полы популярны благодаря своей долговечности и пригодности для помещений с высокой влажностью. Однако с течением времени они могут накапливать грязь и терять свой привлекательный вид. UAportal подготовил 7 простых советов, которые помогут вам восстановить облик такого пола.

1. Мягкое моющее средство

Для начала возьмите обычную губку и соответствующее моющее средство. Начните с тщательной мойки линолеума, а затем нанесите моющее средство на грязные участки. Оставьте его на время, чтобы он попал во все щели. Затем круговыми движениями потрите пол губкой. Смойте моющее средство теплой водой.

2. Хозяйственное мыло

Натрите хозяйственное мыло на терке и смешайте с теплой водой до образования густого раствора. Нанесите этот раствор на линолеумный пол, затем тщательно смойте чистой водой.

3. Обработка парафином

Смочите линолеум перед нанесением тонкого слоя парафина. Дайте ему настояться несколько минут, а затем потрите напольное покрытие, чтобы удалить грязь и жир.

4. Скипидарный очиститель

Скипидар может быть эффективным чистящим средством для линолеума, но только если на поверхности нет остатков воска. Если вы заметили следы воска, соскребите их ножом, прежде чем продолжать. Затем возьмите тряпку или ватный тампон, смоченный скипидаром, и осторожно протрите пятна.

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5. Раствор аммиака

Нашатырный спирт может придать хороший блеск линолеумному полу. Смочите мягкую ткань в нашатырном спирте и протрите ею поверхность линолеума, оставив ее блестящей и отполированной.

6. Канцелярская резинка

Используя канцелярскую резинку для чистки линолеума, обязательно используйте только мягкую сторону, чтобы не повредить поверхность пола. Аккуратно растирайте пятна и следы, чтобы вернуть ей первозданный вид.

7. Раствор картофельного крахмала

Сделайте раствор, растворив 10 г картофельного крахмала в стакане холодной воды. Вылейте эту смесь в горячую воду (около 50 градусов) и перемешивайте до полного растворения крахмала. Используйте этот раствор, чтобы оттереть грязь и жир из линолеума.

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