Как быстро и легко отмыть микроволновую печь

Регулярная чистка микроволновки поможет предотвратить появление неприятных запахов. UAprotal подготовил пять советов, которые смогут восстановить первоначальный вид этой кухонной техники.

Вода, уксус и лимон

Чтобы облегчить очищение, поставьте в микроволновку миску, наполненную ровными частями воды и уксуса, а также несколькими ломтиками лимона. Нагревайте смесь в течение 5 минут, чтобы пар растворил грязь. Затем осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой.

Пищевая сода

Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды, и нанесите ее на любые стойкие пятна внутри микроволновки. Оставьте на несколько минут, чтобы размягчить грязь, а затем потрите и протрите средство влажной тряпкой или губкой. После использования содовой пасты очень важно тщательно промыть внутреннюю поверхность чистой влажной тряпкой.

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Универсальный очищающий спрей

Для поддержания микроволновки в чистоте используйте универсальный очищающий спрей. Просто распылите спрей на внутренней поверхности микроволновки и протрите ее влажной тряпкой. Этот метод идеально подходит для регулярного ухода и помогает предотвратить появление стойких пятен, а также сохранить свежий запах микроволновки.

Лимонный сок

Смешайте равные части лимонного сока и воды в посуде, пригодной для использования в микроволновке, и нагревайте в течение нескольких минут. Образовавшийся пар поможет разрыхлить частицы пищи и пятна, что облегчит их вытирание. Приятный цитрусовый аромат лимона также оставит микроволновку свежей и чистой.

Вода и мыло для посуды

Еще один эффективный способ очистить микроволновку – создать пар, нагрев миску с водой с несколькими каплями мыла для посуды. Пар поможет размягчить грязь и брызги пищи, чтобы их было легче вытереть влажной тряпкой. Этот метод является быстрым, простым и не предполагает использование агрессивных химических средств, что делает его безопасным и экологичным способом поддержания чистоты микроволновки.

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