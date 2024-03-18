Как быстро и легко убрать квартиру: эффективные советы от опытных хозяек

Уборка может быть не самым приятным занятием, но это необходимая часть поддержания чистоты и уюта в доме. UAportal рассказал, что опытные домохозяйки открыли для себя несколько неожиданных уловок, которые делают этот процесс более быстрым и эффективным.

Вытирание пыли с помощью валика с липкой лентой

Для гладких поверхностей слегка влажная салфетка из микрофибры творит чудеса. Однако, когда дело доходит до сложных участков, таких как абажуры, обивка или чехлы, валик с липкой лентой, обычно используемый для чистки одежды, действует безупречно. Лишь несколько быстрых движений – и пыль прилипает к валику, оставляя ваши тканевые изделия свободными от нежелательного мусора.

Чистка ковров с помощью пылесоса и утюга

Если у вас нет специализированного пылесоса для очистки ковров, вот удобный альтернативный метод. Сначала равномерно рассыпьте небольшое количество стирального порошка. Затем слегка сбрызните его водой из пульверизатора.

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Дайте ему впитаться и высохнуть, прежде чем тщательно пропылесосить ковер. Для стойких пятен создайте раствор, разведя уксус с водой в соотношении 1:2. Распылите раствор на пораженный участок, плотно накройте его хлопчатобумажной тканью и прогладьте до полного исчезновения пятна.

Очистка ванной комнаты с помощью пароочистителя

Один из самых быстрых способов убрать в ванной комнате – воспользоваться пароочистителем. Однако если у вас его нет, есть простая альтернатива. Просто наберите горячую ванну и закройте дверь, чтобы создать среду, наполненную паром.

Она размягчит каждый кусочек грязи или нагара. После этого просто протрите поверхности тряпкой или губкой, приложив минимум усилий, чтобы добиться блестящей чистоты в ванной комнате.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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