Как быстро и легко удалить известковый налет из ванны

На первый взгляд, удаление налета из ванны может показаться сложной задачей, но на самом деле существует несколько эффективных способов, позволяющих быстро и легко очистить поверхность. UAportal рассказал подробнее о них.

Раствор натуральной кислоты

Чтобы устранить известковый налет в ванной естественным путем, создайте смесь белого уксуса и воды в равных частях. Ее нужно поместить в бутылку с распылителем и распределить по поверхности. После опрыскивания пораженных участков оставьте на несколько минут, после чего потрите их губкой или щеткой и смойте водой.

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Цитрус

Если разрезать лимон пополам и непосредственно втереть его в устойчивый известковый налет, содержащаяся во фрукте лимонная кислота может эффективно расщепить и растворить его. Если оставить ее на несколько минут перед тем, как промыть и протереть поверхность, вы получите натуральное и эффективное чистящее средство.

Очистка паром

Чтобы без особого труда справиться с известковым налетом на душевых воронках или смесителях, пластиковый пакет, наполненный белым уксусом, можно прикрепить вокруг прибора с помощью резинки. Если оставить его на ночь, пар и уксус растворят известковый налет, и утром поверхности будут чистыми и блестящими.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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