Как быстро и легко удалить неприятные запахи из холодильника

Устранение неприятных запахов в холодильнике имеет важное значение для поддержания свежести и чистоты на кухне. UAportal подготовил несколько эффективных методов с использованием обычных бытовых предметов для нейтрализации неприятных запахов.

Пищевая сода

Открытая коробка с содой, размещённая в задней части холодильника, естественным образом поглощает любые нежелательные запахи. Не забывайте менять соду каждые три месяца, чтобы обеспечить ее эффективность.

Свежая кофейная гуща

Кофе может помочь устранить неприятные запахи в холодильнике. Если поставить миску с гущей на одну из полок и оставить ее на несколько дней, она поглотит и нейтрализует любые устаревшие запахи.

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Уголь

Активированный уголь – еще один эффективный метод дезодорации холодильника. Положите несколько кусочков средства в небольшую миску и оставьте ее открытой на полке.

Белый уксус

Белый уксус известен своими мощными свойствами устранять неприятные запахи. Если просто поставить открытую емкость со средством на верхнюю полку холодильника, то он будет нейтрализовать любые неприятные запахи.

Ломтики лимона

Ломтики свежего лимона помогают бороться с нежелательными запахами. Положив несколько кусков фрукта в небольшую миску на полке, можно освежить кухню и оставить в ней приятное цитрусовое благоухание.

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