Как быстро и легко удалить ржавые пятна из ванны

Увидеть ржавые пятна на ванне – всегда неприятный сюрприз. Однако даже самые сильные загрязнения могут быть легко удалены, если найти правильный способ. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.

Смесь уксуса и пищевой соды

Для этого способа нужно создать пасту из уксуса и пищевой соды. Нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем ототрите губкой или щеткой.

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Скраб из лимонного сока и соли

Еще один полезный совет для борьбы со ржавыми пятнами на ванне состоит в создании скраба из лимонного сока и соли. Аккуратно скрабируя загрязненные участки смесью, можно эффективно расщепить и удалить остатки ржавчины с поверхности ванны.

Замачивание белым уксусом

Еще один простой и эффективный лайфхак для устранения ржавых пятен в ванной состоит в том, чтобы залить пораженные участки белым уксусом и оставить их на несколько часов. Кислотность уксуса способна расщеплять ржавчину, облегчая последующую чистку.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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