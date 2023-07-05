Как быстро и вкусно приготовить еду за 5 минут: три совета, которые упростят вашу жизнь

Сейчас мы постоянно ищем способы упростить свою жизнь из-за нехватки времени. По этой причине, многие люди едят фаст-фуд или берет еду на заказ. UAportal подготовил три совета, которые помогут вам сэкономить время, деньги и усилия на кухне.

Используйте предварительно нарезанные ингредиенты

Многие продуктовые магазины предлагают широкий выбор предварительно нарезанных овощей, таких как морковь, брокколи и лук. Их можно использовать для приготовления пищи на гриле, салатов и других блюд, требующих минимального времени на приготовление. К тому же к этой пище можно использовать заранее приготовленную курицу, тофу или креветки. Использование предварительно нарезанных ингредиентов позволяет сократить время на подготовку и получить на стол здоровую трапезу всего за несколько минут.

Готовьте простые блюда

Блюда, для приготовления которых требуется всего несколько ингредиентов, чаще всего готовятся быстрее всего. Например, салат из помидоров и моцареллы, тосты из авокадо, яичница или парфе (замороженный десерт) из фруктов и йогурта. Простая еда поможет вам сэкономить время и при этом позволит насладиться питательной и вкусной едой.

Планируйте вперед

Еженедельно нужно выделять несколько минут для того, чтобы планировать свое меню заранее. Это может включать в себя составление списка продуктов, заготовку ингредиентов или даже приготовление заранее и их замораживание для дальнейшего использования. Планируя раньше времени, вы сможете избежать походов в продуктовый магазин в последнюю минуту. Словом, у вас будет все необходимое для быстрого приготовления вкусной и здоровой пищи.

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