Как быстро избавиться от неприятного запаха из раковины: 4 простых способа

Узнайте о самых эффективных методах устранения неприятных запахов из раковины с помощью этих практических решений. От природных средств к эффективным способам – UAportal рассказал, как решить эту проблему.

Раствор пищевой соды и уксуса

Для устранения неприятных запахов из раковины можно использовать смесь из равных частей пищевой соды и уксуса. Смесь следует вылить в канализацию и оставить на несколько минут, затем смыть горячей водой. Этот метод помогает удалить бактерии, вызывающие неприятный запах.

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Ломтики лимона и кубики льда

Положите несколько ломтиков лимона в раковину и добавьте горсть измельченных кубиков льда. Затем на несколько минут пустите холодную струю воды. Этот процесс эффективно устраняет неприятные запахи и оставляет раковину с цитрусовым ароматом.

Кипящая вода

Этот процесс эффективно растворяет и смывает любой жир или остатки, вызывающие неприятный запах. Этот способ можно выполнять регулярно, чтобы поддерживать чистоту раковины.

Коммерческие средства для чистки канализации

Для устранения стойких и неприятных запахов из раковины можно воспользоваться промышленным чистящим средством канализации. При работе с химическими очистителями необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить кожу и глаза.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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