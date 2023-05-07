Как быстро навести порядок в маленькой ванной комнате: 3 совета

Поддержание чистоты в ванной комнате является неотъемлемой частью поддержания здорового и счастливого жизненного пространства. Однако из-за отсутствия достаточного пространства в большинстве ванных комнат бывает трудно поддерживать чистоту и порядок.

Используйте корзины для хранения

Первый совет по наведению порядка в маленькой ванной комнате – использовать корзины для хранения. Корзины могут стать отличным способом хранения таких предметов, как полотенца, туалетная бумага и чистящие средства.

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Они бывают разных размеров, форм и цветов, что делает их универсальным вариантом, подходящим к любому декору ванной комнаты. Используя корзины, вы сможете организовать хранение предметов в ванной комнате и убрать их с тумбы, освободив ценное пространство.

Чтобы применить этот совет, начните с определения предметов, которые вы хотите хранить в корзине. Затем выберите корзину, которая будет достаточно большой, чтобы вместить эти предметы. Вы можете разместить корзину на полке, под раковиной или на настенном стеллаже. Таким образом, вы сможете держать все под рукой и в порядке.

Используйте вертикальное пространство

Второй совет по наведению порядка в маленькой ванной комнате – это использование вертикального пространства. Когда у вас ограниченное пространство, важно максимально использовать стены.

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Один из способов сделать это – установить полки или шкафы. В них можно хранить такие предметы, как туалетные принадлежности, косметику и аксессуары для волос. Таким образом, вы сможете все организовать и убрать с прилавка.

Чтобы применить этот совет, начните с измерения свободного пространства стены. Затем выберите полку или шкаф, подходящий по размеру. Вы можете установить его над раковиной, унитазом или ванной. Таким образом, вы сможете эффективно использовать вертикальное пространство в ванной комнате.

Используйте подставку для душа

Третий совет по наведению порядка в маленькой ванной комнате – это использование подставки для душа. Когда вы в маленькой ванной комнате, очень важно, чтобы ваши душевые принадлежности были организованы.

Подставка для душа может стать отличным решением этой проблемы. В ней можно хранить такие предметы, как шампунь, кондиционер и мыло, что облегчает доступ к ним во время принятия душа.

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