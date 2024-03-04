Как быстро очистить чайник от накипи: 4 полезных совета

Предотвращение образования накипи в чайнике имеет решающее значение для обеспечения его долговечности. UAportal разобрался, что делать, чтобы не возникла эта проблема.

Использование уксуса

Один из самых распространенных и эффективных методов удаления накипи из чайника – это наполнить его равными частями белого уксуса и воды. Перед тем, как кипятить чайник, раствор следует оставить настаиваться минимум на час, а лучше на ночь. После кипячения раствор следует вылить, а чайник тщательно промыть, чтобы удалить все остатки.

Лимонный сок и пищевая сода

Еще один натуральный способ очистки чайника от накипи заключается в том, чтобы наполнить его водой и добавить несколько столовых ложек лимонного сока или чайную ложку пищевой соды. Раствор следует прокипятить в чайнике в течение нескольких минут, а затем настоять около часа.

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Пищевая сода

Для эффективного удаления накипи из чайника можно создать пасту из пищевой соды и воды. Оставьте пасту на несколько часов, а затем с помощью неабразивной щетки почистите внутреннюю поверхность чайника. Затем необходимо тщательно все промыть, чтобы удалить остатки.

Кипяток

Кипячение воды в чайнике в течение нескольких циклов является одним из самых быстрых и простых способов удаления известкового налета. Горячая вода помогает растворить накипь, что облегчает ее вымывание. Чтобы ускорить процесс, в кипящую воду можно добавить небольшое количество белого уксуса для усиления его действия.

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