Как быстро очистить микроволновку: три способа

UAportal подготовил полезную статью о нескольких простых способах очистки микроволновки. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться чистой и ухоженной микроволновкой.

Уксус и вода

Для эффективной очистки микроволновки можно использовать раствор из равных частей уксуса и воды. Использование уксуса помогает устранить неприятные запахи.

Наполните этой смесью миску, подходящую для использования в микроволновке, и поставьте ее внутрь. Миску следует нагревать на высокой температуре около пяти минут, чтобы образующийся в растворе пар растворил грязь и остатки пищи на стенках прибора. Через пять минут миску следует осторожно вынуть, а внутреннюю поверхность протереть чистой тряпкой или губкой.

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Паста из пищевой соды

Еще один полезный метод очистки микроволновки состоит в создании пасты с использованием пищевой соды. Пищевая сода эффективно удаляет стойкие пятна, оставляя микроволновку свежей и чистой.

Густую пасту можно сделать, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды в миске. Затем эту пасту можно нанести на внутреннюю поверхность микроволновки, уделяя особое внимание стойким пятнам. После того, как паста пробудет внутри примерно 15 минут, ее можно вытереть влажной тряпкой или губкой.

Лимонный сок и вода

Лимонный сок – это натуральное моющее средство, которое можно использовать для устранения неприятных запахов и грязи из микроволновки. Лимонный сок оставляет после себя приятный цитрусовый аромат.

Выжмите сок одного лимона в сосуд, пригодный для использования в микроволновке, и добавьте пол стакана воды. Миску следует поставить в микроволновку и нагреть на высокой мощности около трех минут. Пар, созданный смесью лимонного сока и воды, помогает расщепить жир и остатки пищи. После нагревания миску следует осторожно вынуть, а внутреннюю поверхность тщательно вытереть тряпкой или губкой.

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