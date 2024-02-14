Как быстро очистить противень от нагара: Советы от опытных хозяек

Очистка противня от стойкого нагара может быть сложной задачей, но существуют простые и эффективные методы с использованием бытовых средств, которые могут облегчить этот процесс. UAportal выяснил, как достичь идеальной чистоты.

Пищевая сода и уксус

Пищевая сода и уксус – это эффективное средство, когда дело доходит до очистки противня. Сначала посыпьте противень щедрым количеством соды, покрывая участки с наибольшим накоплением. Затем залейте все уксусом и оставьте на несколько минут. Используйте губку или щетку для чистки, чтобы счистить нагар, и промойте противень теплой водой, прежде чем тщательно его высушить.

Лимон и соль

Еще один эффективный метод – разрезать лимон пополам и окунуть его в соль. Используйте лимон как скребок и тщательно потрите им нагар. Наконец, промойте противень теплой водой и полностью высушите его, чтобы получить блестящую чистую поверхность.

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Очистка паром с пищевой содой

Для более безопасного подхода посыпьте противень пищевой содой и тщательно сбрызните его водой. Накройте противень алюминиевой фольгой и поставьте его в разогретую духовку примерно на полчаса. Пар поможет разрыхлить нагар, а сода поглотит запахи и очистит поверхность. После того как противень остынет, вытрите все остатки влажной тряпкой или губкой и полностью высушите его.

Замачивание с моющим средством для посуды и теплой водой

Наполните раковину теплой водой и добавьте большое количество моющего средства для посуды. Погрузите противень и оставьте его по крайней мере на час, а для сильных пятен – даже на ночь. Это сочетание поможет разрыхлить нагар и облегчит его удаление. После замачивания потрите противень губкой или щеткой и тщательно промойте его перед тем, как полностью высушить.

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