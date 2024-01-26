Как быстро очистить унитаз без бытовой химии: 3 полезных лайфхака

Поддержание чистоты в унитазе имеет важное значение. Хотя регулярная чистка необходима, вам не обязательно полагаться на дорогостоящую бытовую химию, чтобы эффективно выполнять эту работу. UAportal рассказал о трех доступных народных средствах, которые просты, но эффективны для чистки унитаза.

Сода и уксус

Начните с того, что насыпьте несколько ложек соды в чашку унитаза. Оставьте ее примерно на 30 минут. Затем с помощью пульверизатора добавьте уксус. Реакция между этими двумя ингредиентами поможет расщепить стойкие пятна.

Для более стойких пятен можно приготовить смесь на кухонной плите, нагрев уксус и добавив небольшое количество пищевой соды. Только помните об осторожности при использовании этого раствора, поскольку реакция может вызвать эффект шипения.

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Билызна

Неразбавленный отбеливатель служит эффективным и быстрым средством для очистки унитаза. Начните с удаления воды из чаши. Затем аккуратно налейте отбеливатель, тщательно покрывая загрязненные участки.

Оставьте его действовать на несколько часов. При использовании отбеливателя важно соблюдать осторожность из-за наличия опасных компонентов. Избегайте его использования, если вам неудобно принимать необходимые меры безопасности, например, носить респиратор.

Лимонная кислота

Простым, но эффективным решением является лимонная кислота, творящая чудеса в очищении унитаза. Аккуратно налейте лимонную кислоту на внутреннюю поверхность чаши и оставьте на несколько часов. По истечении времени тщательно протрите поверхность губкой и смойте остатки водой.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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