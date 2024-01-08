Как быстро охладить суп в кастрюле: Быстрые и простые способы

UAportal рассказывает о практических решениях, как быстро охладить горячий суп, не используя при этом холодильник. Следуйте этим лайфхакам, чтобы быстрее наслаждаться блюдом.

Использование ледяной воды

Один из эффективных лайфхаков для быстрого охлаждения супа в кастрюле без холодильника – использование ледяной воды. Для этого метода следует подготовить большую миску или емкость, наполненную ледяной водой. Затем кастрюлю с горячим супом можно осторожно опустить в ледяную воду, следя за тем, чтобы жидкость не попала в блюдо.

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Постоянное перемешивание

После приготовления суп нужно непрерывно помешивать в кастрюле половником или большой ложкой. Это поможет обеспечить быстрое и равномерное охлаждение блюда.

Используйте метод металлической ложки

Положите металлическую ложку в холодильник на несколько минут. После остывания осторожно перемешайте горячий суп этой ложкой.

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