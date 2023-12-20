Как быстро смягчить масло: Бабушкины советы

Вместе с UAportal узнайте лучшие способы размягчения сливочного масла для ваших рецептов. От микроволновки до комнатной температуры – мы рассказываем о самых эффективных методах достижения идеального результата.

Размягчение сливочного масла в микроволновке

Для размягчения сливочного масла нарежьте его небольшими кусочками одинакового размера и поставьте в микроволновку, накрыв бумажным полотенцем. Его следует разогревать в микроволновке на 50% мощности в течение 5-10 секунд за один раз, проверяя и перемешивая после каждого интервала, пока оно не достигнет желаемой мягкости.

Размягчение сливочного масла чашкой

Чтобы размягчить сливочное масло, налейте в чашку горячую воду и оставьте, пока та не нагреется. Затем переверните чашку и накройте им продукт. Тепло от чашечки растопит масло.

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Натирание масла

Для этого его нужно пропустить через терку, используя сторону с самыми большими отверстиями. Натертое масло быстро размягчится, когда достигнет комнатной температуры, и его можно будет легко добавить в блюдо.

При помощи скалки

Для быстрого размягчения холодного сливочного масла его следует уложить между двумя листами пергаментной бумаги. Затем с помощью скалки аккуратно растолочь продукт, превратив его в плоскую пластину.

Использование горячей воды

Если вы торопитесь, размягчить сливочное масло можно, положив его в герметичный пакет и погрузив в теплую воду на несколько минут. Этот метод подходит для быстрого размягчения небольших кусков, но следует осторожничать и не оставлять его в воде надолго, поскольку оно может стать слишком мягким или даже растопиться.

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