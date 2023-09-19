Как быстро снять напряжение с глаз: эффективные советы

Усталость глаз – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие из-за длительного пребывания перед экраном, и занимаясь другими видами деятельности, перенапрягающими глаза. UAportal подготовил статью, в которой мы рассмотрим простые способы снятия усталости глаз и укрепление их здоровья.

Частые перерывы

Чтобы снять усталость, важно делать частые перерывы от напрягающей глаза деятельности. Люди должны принять за привычку делать короткие перерывы каждые 20 минут. Во время этих перерывов следует сосредоточить взгляд на отдаленном, чтобы дать глазам возможность расслабиться и перефокусироваться.

Приспособление рабочего места

Очень важно убедиться, что экран компьютера расположен на уровне глаз и на расстоянии 50-60 см от лица. Настройка яркости и контрастности должна быть отрегулирована до комфортного уровня, а также можно использовать антибликовый экран.

Правильное освещение также имеет важное значение – следует избегать резкого верхнего освещения, а настольную лампу следует расположить так, чтобы она освещала работу, не создавая бликов и теней.

Гимнастика для глаз

Одним из простых упражнений является поглаживание ладоней. Можно потереть ладони друг о друга, чтобы согреться, а затем положить ладони на закрытые веки. Расслабление и глубокое дыхание в течение нескольких минут позволяет теплу успокоить глаза.

Еще одно упражнение – закат глаз. Следует посмотреть вверх и медленно закатывать глаза по часовой стрелке, а затем повторить против часовой стрелки. Это упражнение помогает расслабить глазные мышцы и усилить кровообращение.

Читайте также: Три лайфхака, которые помогут улучшить отношения: "5 языков любви" и техники общения

Поддерживать соответствующую гигиену глаз

Следует избегать трения глаз, поскольку это может еще больше раздражать их. Вместо этого можно использовать глазные капли, чтобы увлажнить глаза и освежить взгляд.

При использовании контактных линз очень важно следить за тем, чтобы линзы были чистыми и правильно подобранными, поскольку при неправильной посадке или загрязнении это может привести к перенапряжению глаз.

Здоровый образ жизни

Важно высыпаться каждую ночь, поскольку недосыпание может способствовать перенапряжению глаз. Сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и омега-3 жирными кислотами, полезно для здоровья глаз. Важно также пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !