Как быстро убрать мельчайшие обломки стекла: практические и безопасные советы

Когда речь идет о крошечных обломках стекла, важно иметь безопасные и эффективные методы уборки. UAportal узнал несколько интересных методов, которые могут облегчить процесс и снизить риск травмирования.

Хлеб

Обломки прилипнут к мягкой текстуре хлеба, что облегчит их уборку. Убедитесь, что хлеб мягко прижат к поверхности, чтобы собрать все крошечные осколки стекла. При использовании этого метода не забудьте надеть перчатки, чтобы не пораниться.

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Скотч

Просто прижмите скотч к участку со стеклянными частицами, затем осторожно снимите его. Клей на ленте прилипнет к крошечным обломкам, оставляя поверхность безопасной. Необходимо тщательно осмотреть поврежденный участок при разном освещении, чтобы убедиться, что не было пропущено ни одного обломка.

Чулки

Надежно закрепите кусок капронового чулка на насадке пылесоса, затем тщательно пройдитесь по участку, убедившись, что все частицы стекла всасываются. Это обеспечит сбор даже мельчайших частиц стекла.

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