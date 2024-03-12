Как быстро удалить жир из столешницы: эффективные советы для идеальной чистоты

Когда дело доходит до удаления стойкого жира со столешниц, найти эффективные решения может быть сложно. Однако UAportal рассказал о нескольких природных методах, которые дают эффективные результаты без использования агрессивных химических веществ.

Хозяйственное мыло

При попытке удалить жир со столешницы эффективным советом является использование хозяйственного мыла. Его следует смешать с теплой водой, а затем аккуратно протереть пораженный участок губкой. Мыло поможет расщепить жир, что облегчит его удаление с поверхности. После очистки участок следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить все остатки жира.

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Использование уксуса

Еще один полезный совет – использовать смесь уксуса и воды. Следует создать раствор из равных частей этих ингредиентов и нанести его на жирные пятна на столешнице. Оставьте на несколько минут, чтобы уксус расщепил жир. Затем чистой тряпкой или губкой протрите участок, а затем тщательно смойте водой.

Пищевая сода

Для особо стойких жирных пятен достаточно эффективным является использование пищевой соды. Насыпьте большое количество соды на пораженный участок и слегка смочите ее водой, чтобы образовалась паста. Осторожно потрите жир губкой или тряпкой и после этого тщательно промойте участок водой.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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