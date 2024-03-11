Как быстро вывести запах пота из одежды без стирки: полезные советы

Хотите быстро освежить одежду от запаха пота, не прибегая к стирке? UAportal рассказал о нескольких простых, но практичных методах устранения неприятных запахов.

Удаление запаха пота с помощью уксуса

Если вы хотите вывести запах пота с одежды, не стирая ее, уксус может помочь изменить ситуацию. С помощью пульверизатора, наполненного равными частями уксуса и воды, можно опрыскать пораженные участки. Оставьте одежду высыхать на воздухе и получите превосходный результат.

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Использование пищевой соды

Пищевая сода – еще одно быстрое и эффективное средство для удаления запаха пота с одежды. Просто посыпьте содой пораженные участки и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Со временем ее можно счистить щеткой, и неприятный запах исчезнет.

Лимонный сок

Естественный и освежающий способ борьбы с запахом пота – это лимонный сок. Смешав равные части лимонного сока и воды в пульверизаторе и слегка сбрызнув одежду, вы эффективно нейтрализуете неприятный запах, оставив вещи пахнуть свежестью.

Эфирные масла

Эфирные масла, такие как масло лаванды или чайного дерева, также можно использовать для борьбы с запахом пота на одежде. Добавив несколько капель любимого эфирного масла в бутылку с водой и опрыскав пораженные участки, можно замаскировать любые неприятные запахи, оставив одежду приятно пахнущей.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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