Как часто нужно убирать в ванной комнате: 4 совета от опытных хозяек

Поддержание чистоты в ванной комнате имеет важное значение, она требует больше внимания, чем можно было бы предположить. Из-за высокого уровня влажности в этом помещении, особенно в совмещенных санузлах, размножаются бактерии и плесень. UAportal рассказал, как часто следует убирать в ванной комнате.

Шторка для ванной комнаты

Важно сосредоточиться на очищении ванной или душевой кабины по крайней мере раз в неделю. Кроме того, если разрешают материалы, шторку следует стирать или заменять каждые три месяца. Регулярный уход за этой зоной помогает предотвратить размножение бактерий и плесени, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

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Коврик для ванной

Коврик для ванны способствует созданию атмосферы и комфорта в помещении, что делает его не менее важным элементом. Чистите или стирайте его каждые три месяца. Не забывайте учитывать материал и соблюдать рекомендации производителя по правильному уходу.

Сантехника

Если вытирать пыль на шкафах и других конструкций можно еженедельно, чистить сантехнику и краны следует по меньшей мере раз в три дня. Кроме того, очень важно следить за стаканчиками для зубных щеток, поскольку они могут скапливать налет или другие неприятные вещества. Не забывайте о необходимости чистить дверную ручку в ванной и туалете.

Полотенца

Для ежедневного использования идеально хранить полотенца у отопительного прибора. Рекомендуется менять их каждые три-четыре дня. Что касается банных полотенец, то для поддержания свежести и чистоты достаточно постирать их после двух-трех использований.

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