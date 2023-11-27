Как действовать, если пожелтела одежда в шкафу: действенные советы

С приближением зимы поклонники моды с нетерпением готовятся к переходу на более светлые цвета наряда. Однако может быть достаточно неприятно обнаружить, что некоторые из белых тканей, даже предварительно выстиранные, внезапно пожелтели во время хранения. UAportal рассказывает, как бороться с этой проблемой.

Есть несколько распространенных причин, которые приводят к изменению цвета, и, сделав несколько шагов, вы сможете предотвратить эту проблему. В большинстве случаев причина кроется в неправильных методах стирки и используемых средствах.

Температура во время стирки, недостаточное полоскание, использование неподходящей бытовой химии для белых тканей, плохое качество воды, наличие плесени или грибка в помещении, высокий уровень влажности, хранение чистых и грязных вещей вместе и даже утюжка перед тем, как положить одежду на хранение, могут привести к появлению желтых пятен.

Как же можно устранить эту проблему с пожелтением? Лучший способ – это повторная стирка с соблюдением рекомендованных инструкций для конкретной ткани.

Мыло и нашатырный спирт

Для таких тканей, как хлопок, лен и синтетика, замачивание в час в растворе мыла и нашатырного спирта с 20-30 мл перекиси водорода может помочь восстановить их первоначальный цвет.

Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Лимонная кислота

Шерсть можно обработать раствором лимонной кислоты, а шелк и вискозу лучше замочить на 10-15 минут в слабом растворе перекиси водорода.

Аспирин

Если вы заметили пожелтение на определенном участке ткани, на помощь может прийти простой домашний метод с использованием аспирина. Покрошите две таблетки в порошок, добавьте 10-20 мл воды и нанесите смесь на пораженный участок.

Солнечный свет

Также можно воспользоваться естественным отбеливающим эффектом солнечного света. Просто сушите светлые вещи из натуральных тканей на открытом воздухе. Ультрафиолетовый свет помогает естественным образом осветить и сделать ткань ярче.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !