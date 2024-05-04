Как добиться уважения близких: 3 полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, как добиться уважения других. Узнайте, как улучшить общение с окружающими.

Установление четких границ

Чтобы добиться уважения от близких, важно установить четкие границы и сообщать о них. Важно донести до окружающих информацию о неприемлемом поведении и его последствиях.

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Демонстрация самоуважения

Забота о личном благополучии, твердости в убеждениях и нетерпимости к неуважению свидетельствуют о самоуважении. Отстаивание самоуважения означает ценность личных границ и ожидание такого же отношения.

Активное слушание и похвала

Активное слушание и похвала чувств близких, даже несмотря на разногласия, чрезвычайно важны. Выявление уважения к разным точкам зрения через сочувственное выслушивание и эмоциональное одобрение имеет решающее значение. Прерывание и возражение могут привести к оскорблениям.

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