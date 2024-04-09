Как дольше сохранить зелень и травы свежими: 3 полезных лайфхака

Сохранение свежести зелени имеет важное значение для улучшения вкуса блюд. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут в этом.

Хранение в воде

Концы стеблей трав следует обрезать и поставить в стакан с водой, неплотно накрыв сверху полиэтиленовым пакетом. Этот метод может помочь сохранить свежесть трав в течение нескольких дней.

Замораживание в масле

Еще один отличный способ сохранить травы свежими надолго состоит в том, чтобы заморозить их в масле. Это можно сделать, положив травы в формы для льда и залив их оливковым или растопленным сливочным маслом.

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После замораживания кубики с травами можно легко достать и использовать непосредственно в кулинарии. Такой способ не только сохраняет свежесть и аромат трав, но и обеспечивает удобный способ добавления в блюда.

Повесьте травы в прохладном месте

Кроме хранения свежих трав, еще один способ сохранить их свежими в течение длительного периода – развесить их. Перевязать пучок трав веревкой и повесить вверх дном в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении является эффективным способом сохранения их вкуса и аромата. Через несколько недель высушенные травы можно хранить в герметичных контейнерах и использовать в течение нескольких месяцев.

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