Как достичь безупречной чистоты в доме: 5 полезных советов

Поддержание чистоты и уюта в доме не должно быть сложной задачей. Используя простые, но ценные приемы, проверенные временем, вы сможете достичь безупречного вида дома без особого труда. UAportal рассказал о пяти надежных советах, о которых, возможно, знает не каждая домохозяйка.

Яйца

Попрощайтесь со стойкими винными пятнами на скатерти с помощью яичного желтка. Смесь с глицерином в равных частях – это все, что нужно.

Нанесите это пятно и оставьте на 2-3 минуты. Тщательно прополощите скатерть перед тем, как постирать ее в стиральной машине, как обычно.

Лимонный сок

Для быстрого и эффективного удаления жира с любой поверхности воспользуйтесь лимонным соком. Нанесите его на пораженный участок и оставьте на 10 минут и осторожно протрите пятно мягкой губкой. Этот метод отлично справляется с устойчивыми загрязнениями на металлических поверхностях.

Кофе

Бороться с неприятными запахами в холодильнике легко с помощью молотого кофе в зернах. Посыпьте щедрым количеством полки холодильника, чтобы нейтрализовать любые нежелательные запахи.

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Соль

Используйте соль, чтобы без особого труда омолодить рабочую поверхность. Сделайте смесь, смешав крупную соль с водой, затем нанесите ее на поверхность. Сильными, но мягкими движениями вотрите ее в пятна и смойте остатки водой, чтобы увидеть обновленную столешницу.

Зеркало

Зеркальные поверхности без разводов можно очистить с помощью простого метода. Для начала тщательно протрите зеркало влажной тряпкой.

Затем замените ее на лист газеты или бумаги, чтобы окончательно протереть поверхность. Этот метод гарантирует кристально чистое, безупречное зеркало без каких-либо неприглядных следов.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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