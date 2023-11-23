Как достичь блестящей чистоты посуды: секреты хозяек

Беспокойство по воздействию химических веществ заставляет многих с осторожностью относиться к использованию моющих средств при мытье посуды. В некоторых случаях моющее средство может даже не дать желаемых результатов, оставляя на тарелках следы жира или непривлекательные разводы.

Однако не стоит бояться, ведь UAportal подготовил несколько проверенных способов, которые помогут добиться блестящей чистоты посуды, не полагаясь на традиционные моющие средства.

1. Горчичный порошок

Одним из наиболее экологичных вариантов замены обычных моющих средств является горчичный порошок. Кроме того, что он полностью безопасен для здоровья, он эффективно удаляет стойкие загрязнения и без особого труда устраняет жир из посуды. Существует два простых способа использования горчичного порошка в качестве заменителя моющих средств:

- непосредственное применение. Возьмите мокрую тряпку, посыпьте ее горчичным порошком и используйте для мытья посуды.

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- разбавленный раствор. Растворите горчичный порошок в воде, дайте тарелкам пропитаться смесью примерно на 10 минут. Затем вымойте посуду тряпкой под проточной водой.

2. Уксус

Уксус служит прекрасной основой для универсального моющего средства, которое не только очищает, но и делает вашу посуду блестящей. Чтобы приготовить раствор, выполните несколько действий

1. Возьмите таз и наполните его требуемым количеством воды.

2. На каждый литр воды добавьте две большие ложки уксуса.

3. Дайте тарелкам пропитаться этой смесью примерно 5 минут.

4. Продолжайте мыть посуду, как обычно.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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