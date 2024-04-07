Как достичь хорошего загара: летние лайфхаки

Хотите достичь идеального ровного загара? UAportal подготовил важные советы, которые помогут вам получить безупречный загар, который будет держаться долго.

Отшелушивание и увлажнение для ровного загара

Отшелушивание кожи для удаления отмерших клеток – важный шаг в достижении равномерного загара. Для отшелушивания можно использовать мягкий скраб, сделанный своими руками из сахара и оливкового масла, или магазинное средство.

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После пилинга кожу нужно увлажнить. Выбирайте легкий увлажняющий крем без масел, уделяя особое внимание сухим участкам, таким как локти, колени и лодыжки. Регулярное отшелушивание и увлажнение подготовит кожу к более стойкому и равномерному загару.

Используйте солнцезащитные средства

Поддерживать кожу увлажненной и защищать ее от повреждения солнцем очень важно для получения равномерного загара. Потребление большого количества воды увлажняет кожу изнутри и способствует стойкости загара.

Кроме того, постоянное использование солнцезащитного крема с высоким SPF необходимо для защиты кожи во время загара, предотвращая солнечные ожоги и последующее неравномерное выцветание загара. Солнцезащитный крем широкого спектра действия по SPF не менее 30 следует использовать и повторно наносить каждые два часа, особенно после плавания или потоотделения, чтобы обеспечить равномерное развитие и сохранение загара.

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