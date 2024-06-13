Как драгоценные камни повлияют на жизнь людей: прогноз для трех знаков зодиака

Вселенная в своем безграничном пространстве причудливо переплетает энергию звезд с силой драгоценных камней. Каждому знаку зодиака, особенно принадлежащим к стихии Земли, соответствуют определенные камни, усиливающие их врожденные качества.

Для Тельца, Девы и Козерога – триады земляных знаков – эти драгоценные камни предлагают не только защиту, но и стимул для развития их природных сил и интуиции. UApotal подготовил гороскоп, в котором рассказал больше о том, как некоторые минералы резонируют со знаками зодиака.

Телец

Яшма, камень чаще красно-желтого цвета, используется для исцеления от различных недугов и для отпугивания привидений. Этот камень обладает целебными свойствами и ассоциируется с творчеством, интуицией и защитой.

Яркие цвета яшмы принесут тепло и жизненную энергию людям, рожденным под знаком Тельца. Оставайтесь сосредоточенными и большой успех придет на ваш путь.

Дева

Горный Кристалл, также известный как прозрачный Кварц, помогает предсказывать будущее, облегчает зубную боль и отвлекает негативные намерения. Дева, вы владеете острым глазом на детали и сильным чувством интуиции. Используйте силу горного хрусталя, чтобы развить свои естественные способности по максимуму.

Кварц принесет ясность и сосредоточенность ваших мыслей, позволяя принимать мудрые решения. Доверяйте своим инстинктам и позвольте энергии горного Хрусталя вести вас к светлому будущему.

Козерог

Агат, красочный камень с разнообразными цветочными переливами и переходами, ассоциируется с добротой, мягкостью, спокойствием и защитой от негативных энергий. Козерог, вы известны своей решимостью и практичностью.

Примите успокаивающую энергию Агата, чтобы найти баланс в своей жизни. Этот камень защитит вас от любых негативных воздействий.