Как эффективно и быстро очистить ручки газовой плиты: Действенные советы

Поддерживать чистоту на кухне очень важно, но мы часто не обращаем внимания на определенные участки, требующие регулярной уборки. Одной из таких заброшенных зон являются ручки газовых плит, обладающих свойством накапливать жир и грязь. UAportal подготовил несколько простых и доступных методов, которые опытные хозяйки используют для решения этой проблемы.

Лимонный сок

Если вы имеете дело с несъемными ручками, на помощь придет лимон. Выжмите из него сок и приготовьтесь быть пораженными его очистительными свойствами. Окуните зубную щетку в лимонный сок и тщательно почистите ручки, уделяя особое внимание накопленной грязи и жиру.

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После тщательной очистки промойте чистой влажной губкой, чтобы удалить остатки. Природная кислотность лимонного сока творит чудеса, расщепляя жир, оставляя ваши ручки чистыми и идеальными.

Мыло и кипяток

Для съемных ручек очень эффективен простой подход с применением хозяйственного мыла и кипятка. Натрите на терке 70 г хозяйственного мыла и смешайте его с примерно 150 мл кипятка в емкости. Перемешивайте, пока мыло полностью не растворится, образуя мыльный раствор.

Окуните съемные ручки в этот раствор на ночь, чтобы очищающие свойства мыла возымели действие. Утром просто промойте их проточной водой, чтобы удалить остатки мыла, и вы увидите идеальную чистоту.

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