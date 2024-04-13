Как эффективно и экономно использовать кондиционер: летние лайфхаки

С повышением температуры многие украинцы прибегают к использованию кондиционеров, чтобы сохранить прохладу. Несмотря на свою эффективность в охлаждении помещений эти устройства могут значительно увеличить потребление электроэнергии и, как следствие, завышать ежемесячные счета. Чтобы помочь вам избежать чрезмерных затрат, UAportal предлагает несколько ценных советов по оптимизации использования кондиционеров.

1. Оптимизируйте использование

- Определите комнату, где вы проводите больше времени в течение дня, и сосредоточьтесь на охлаждении этой зоны.

- Не забывайте закрывать все двери и окна, чтобы предотвратить выход прохладного воздуха и избежать лишнего охлаждения других помещений.

- Регулярно ухаживайте за кондиционером, приливая охлаждающую жидкость и очищая фильтры от пыли.

- Не закрывайте блок кондиционера шторами или мебелью, так как это ухудшает его работу.

2. Контролируйте использование

– Не забывайте выключать кондиционер, когда он не нужен. Кроме того, используйте функцию отложенного запуска или умную розетку, чтобы эффективно управлять временем его работы.

- избегайте переохлаждения помещения; диапазон температур 20-25 градусов по Цельсию часто достаточен для поддержания комфорта.

- Используйте режим "Спящий" в ночное время, поскольку он потребляет меньше энергии, обеспечивая при этом достаточное охлаждение.

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Как еще сэкономить средства на электроэнергии

Установите двухфазный счетчик:

Хотя тарифы на электроэнергию выросли, украинцы все еще могут извлечь выгоду от использования ночного тарифа, действующего с 23:00 до 07:00. Чтобы использовать эту возможность, необходимо установить двухзонный счетчик. Такой счетчик можно приобрести самостоятельно или получить от поставщика электроэнергии, обратившись к нему с запросом на замену.

Определите потребление электроэнергии:

Для дальнейшей оптимизации потребления электроэнергии важно определить приборы в вашем домохозяйстве, потребляющие больше электроэнергии. Кухонные приборы часто попадают в эту категорию, включая электрическую плиту, микроволновку, холодильник, духовку, посудомоечную машину, морозильную камеру и электрический чайник.

Не забывайте выключать из розетки такие приборы, как стиральные машины, пылесосы, бойлеры и фены, когда они не используются, поскольку они все еще потребляют остаточную энергию.

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