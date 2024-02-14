Как эффективно отбелить воротник и манжеты белой рубашки: 3 практичных лайфхака

Сохранить воротник и манжеты белой рубашки чистыми и яркими может быть непросто, но с тремя простыми методами сделать это проще, чем вы думаете. UAportal рассказал, как с помощью этих лайфхаков можно добиться впечатляющих результатов.

Сода и уксус

Чтобы отбелить ворот и манжеты белой рубашки, можно приготовить пасту из 3 частей пищевой соды и 1 части воды. Пасту следует нанести непосредственно на участки с пятнами и оставить на 30 минут. После этого участки можно почистить старой зубной щеткой.

Затем раствор из равных частей воды и белого уксуса можно смешать в пульверизаторе и использовать для пропитки воротника и манжетов. Затем рубашку следует оставить на 30 минут, а затем постирать в обычном режиме. Этот метод оказался эффективным в удалении грязи и осветлении ткани без использования химикатов или отбеливателей.

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Лимонный сок

Разделайте пятна лимонным соком и поместите рубашку под прямые солнечные лучи – это поможет осветить пятна. Чтобы предотвратить чрезмерную отбелку, следует накрыть ее полотенцем или тканью, оставив на солнце только воротник и манжеты.

Кислородный отбеливатель

Приобретите безопасный для ткани кислородный отбеливатель и смешайте его с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Следующий шаг – создать раствор для замачивания в большом ведре или раковине и полностью погрузить рубашку, уделяя особое внимание ячейке и манжетам. Рекомендуется оставить его замачиваться не менее 6 часов или ночь.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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