Как эффективно почистить ковер: 4 действенных способа

Поддерживать ковры в чистоте важно для обеспечения гигиенического и хорошего вида жилого пространства. UAportal выяснил самые лучшие стратегии для достижения этого.

Использование пищевой соды и уксуса

Вы можете эффективно почистить ковер с помощью сочетания пищевой соды и уксуса. Просто посыпьте ковер содой, сбрызните сверху раствором уксуса и оставьте на несколько минут. Затем промокните участок чистой тряпкой, чтобы впитать влагу и удалить все пятна. Кроме того, вы можете использовать щетку, чтобы аккуратно втирать смесь в волокна ковра для более глубокой очистки.

Регулярная уборка пылесосом

Регулярная чистка пылесосом необходима для поддержания чистоты вашего ковра. Убирая по крайней мере раз в неделю, вы можете предотвратить накопление грязи и мусора, которые могут вызвать появление пятен или изменение цвета.

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Точечная уборка пятен

Для небольших пятен или разливов очень эффективной может быть точечная очистка. Промокните участок чистой тряпкой, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством, затем промойте все и дайте высохнуть. Если пятно не исчезает, вы также можете воспользоваться пятновыводителем для ковров в соответствии с инструкциями производителя.

Профессиональная чистка

Хотя регулярный уход за коврами важен, рекомендуется проводить профессиональную чистку по крайней мере раз в год. Профессиональные чистильщики имеют доступ к специализированному оборудованию и моющим средствам, способным удалить глубоко въевшуюся грязь и стойкие пятна, которые невозможно эффективно удалить домашними методами.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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