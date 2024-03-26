Как эффективно удалить мох и лишайник из плодовых деревьев: советы экспертов

Удаление мха и лишайников из плодовых деревьев может помочь улучшить их развитие. UAportal рассказал несколько эффективных методов, как избавиться от этих зеленых наростов.

Чтобы эффективно устранить мох и лишайник с деревьев, важно действовать до того, как начнут появляться почки – ранней весной (март) или поздней осенью (ноябрь). Так вы сможете избежать причинения вреда растению.

Одним из популярных и доступных народных средств от мха на деревьях является железный купорос. Это надежное решение предусматривает приготовление 5% смеси путем растворения 500 граммов железного купороса в 10 литрах воды. Нанесите этот раствор на стволы и скелетные ветви пораженных деревьев. Примерно через неделю вы заметите, что лишайники и мох опадают естественным образом, и их легко соскрести деревянной лопаткой. Не забудьте также обработать почву под деревом, поскольку железный купорос действует как профилактическое средство против почвенных заболеваний.

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Еще одним традиционным методом борьбы с мхом на деревьях является использование соли. Сделайте смесь из 1 килограмма соли, 2 килограммов древесной золы и натертых на терке кусочков 2 хозяйственных мыл. Добавьте к смеси 10 литров горячей воды, доведите до кипения, дайте остыть, а затем нанесите состав на стволы деревьев.

Когда лишайники и мох распадутся, вручную удалите остатки и приступайте к побелке деревьев. Наносить побелку следует равномерно на стволы деревьев, когда погода сухая, а температура воздуха держится выше 2 градусов тепла.

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