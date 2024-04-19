Как эффективно вывести пятна от кофе: простые, но действенные советы

Поставить пятно от кофе на любимой кофточке – самое плохое, что может произойти. UAportal подготовил 5 советов, которые помогут спасти вашу одежду.

Уксус

Белый уксус является отличным натуральным моющим средством и может эффективно вывести пятна от кофе из одежды. Просто замочите загрязненный участок в жидкости примерно на 10-15 минут, осторожно потрите ткань. Затем одежду следует постирать, как обычно, и пятно исчезнет.

Паста из пищевой соды

Из смеси пищевой соды и воды следует приготовить пасту и нанести ее прямо на пятно. Оставьте на несколько минут, затем осторожно почистите ее щеткой с мягкой щетиной. Промойте участок холодной водой и постирайте одежду, как обычно.

Лимон и соль

Смесь лимонного сока и соли можно использовать для удаления пятен от кофе. Загрязненную часть следует посыпать солью, затем осторожно полить лимонным соком. Оставьте на несколько минут, а затем потрите ткань, промойте холодной водой и постирайте.

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Газированная вода

Газировка является быстрым и эффективным методом выведения свежих пятен от кофе. Небольшим количеством жидкости следует полить пятно и аккуратно промокнуть чистой салфеткой. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока пятно не начнет исчезать, после чего одежду следует постирать.

Пятновыводитель

Пятновыводитель – эффективное средство для выведения сложных пятен от кофе на одежде. Его следует нанести непосредственно на загрязненный участок и оставить на рекомендуемое время, указанное на этикетке. После этого одежду следует постирать как обычно.

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