Как фольга поможет во время мытья посуды в машинке: интересные лайфхаки

UAportal выяснил, как использовать фольгу для усиления моющих свойств в посудомоечной машинке. Узнайте, как она поможет вам в хозяйстве.

Усиление моющих свойств

Фольга способствует повышению трения и давления во время мытья, что увеличивает эффективность посудомоечной машины. Это способствует удалению стойких пятен и остатков пищи из посуды и других принадлежностей.

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Предотвращение образования ржавчины

Фольга действует как барьер между металлическими компонентами посудомоечной машины и моющимися предметами, эффективно препятствуя появлению ржавчины. Этот метод особенно полезен для старой или антикварной посуды, которая более подвержена появлению ржавчины.

Защита деликатной стеклянной посуды

Фольга выполняет функцию подушки для стеклянной посуды, уменьшая вероятность удара или биения во время мытья. Это помогает снизить риск образования сколов или трещин, тем самым сохраняя целостность стеклянной посуды.

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