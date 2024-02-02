Как хранить специи, чтобы они не потеряли вкус и аромат: 3 полезные лайфхаки

Многие стараются специи и травы хранить вместе в одном контейнере в кухонном шкафу. Однако это может иметь некоторые недостатки, такие как трудности с поиском нужных приправ и потенциальная потеря аромата. Чтобы ваши специи сохранили свою свежесть и аромат, UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам в этом.

Используйте герметичные контейнеры

После того как вы принесли домой травы и специи, очень важно переложить их в закрытые контейнеры. Чтобы поддерживать порядок, прикрепите к каждому небольшую бумажную метку с названием и сроком годности. Молотые специи в идеале следует использовать в течение трех лет, в то время как кориандр, перец и корицу обычно можно хранить до пяти лет.

Читайте также: 3 натуральных средства, которые эффективно отпугивают насекомых

Выберите темное и прохладное место

Оптимальное хранение предполагает содержание специй и трав подальше от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла. Не ставьте все контейнеры в ряд на кухонном столе, поскольку воздействие солнечного света может ухудшить их качество. Вместо этого выберите темное и прохладное место на кухне для хранения.

Держите их подальше от тепла

Хотя может показаться удобным хранить специи у плиты, действительно желательно держать их на расстоянии. Специи, травы и приправы предназначены для повышения вкуса блюд в процессе приготовления, но они плохо реагируют на чрезмерный нагрев перед использованием.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !