Как хранить специи, чтобы предотвратить потерю их вкуса и аромата: 3 полезных совета

UAportal рассказал, как правильно хранить специи. Предлагаем вашему вниманию ценные советы и рекомендации по этому поводу.

Используйте герметичные контейнеры

Специи следует хранить в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить потерю их вкуса и аромата. Герметичные контейнеры предотвращают попадание влаги. Маркировка контейнеров с названием специи и датой приобретения или истечения срока годности важна для отслеживания их свежести.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Где хранить специи

Чтобы сохранить качество специй, их следует хранить в амбаре или шкафу, подальше от прямых солнечных лучей, тепла и сырости. Необходимо держать специи подальше от плиты или любых других источников тепла.

Как сохранить вкус и аромат специи

Чтобы сохранить вкусы и ароматы специй лучше не измельчать их до момента использования. Целые специи сохраняют свои вкусы и ароматы лучше, чем предварительно измельченные. Измельчайте специи перед использованием, чтобы сохранить весь спектр их ароматов.

Раньше мы писали о различных естественных методах, которые позволяют быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !